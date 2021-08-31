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فيديو لحيوان مفترس يتجول بأحد شوارع المجاردة.. و”محمية ريدة” تكشف التفاصيل كاملة
http://almnatiq.net/?p=1063930

أعلنت محمية ريدة، اليوم الثلاثاء، عن متابعة الفيديو المتداول حول رصد ضبع يتجول في أحد شوارع محافظة المجاردة.

وقال مدير المحمية عبدالواحد بن ناصر، أنه جرى العمل على متابعة عودة الضبع إلى بيئته الطبيعية، كما يعمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على معرفة الأسباب التي أدت إلى دخول هذا الكائن إلى النطاق العمراني ومعالجتها بأفضل طريقة ممكنة، وفقا لـ”أخبار 24″.

وأوضح “بن ناصر” أنه عند تلقى أي بلاغ بشأن وجود حيوان مفترس يتجول داخل النطاق العمراني يقوم المركز بشكل عاجل بالتعامل مع هذا الكائن بالطريقة المناسبة بالتنسيق مع الجهات المساندة ذات العلاقة، ومن ثم يتم نقله الى مركز إيواء متخصص تابع للمركز أو إعادته للطبيعة في حال كان من الأنواع المحلية.

وأشار إلى أنه في حال ملاحظة وجود حيوان مفترس يتجول داخل النطاق العمراني ينصح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الجميع بضرورة الابتعاد قدر الإمكان عن هذا الحيوان وعدم التعرض له أو مضايقته، لضمان عدم تعريض سلامة الأشخاص لخطر هذا الكائن، مع أهمية سرعة تقديم البلاغ للمركز والجهات المعنية لسرعة التعامل معه.

 

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