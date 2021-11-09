اكتمال وصول القوات البرية الملكية إلى الإمارات للمشاركة في تمرين “المصير واحد/1”

المناطق - واس:

اكتمل وصول وحدات القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في تمرين “المصير واحد/1” مع القوات البرية الإماراتية، والذي سيقام على أرض الإمارات ولمدة ثلاث أسابيع.

ويأتي التمرين بهدف تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية بين الجانبين من خلال مراحل التدريب المختلفة، ورفع مستوى القدرات العملياتيه للوحدات المشاركة وتوحيد المفاهيم وتحقيق التجانس والتوافق وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك.

كما يأتي تمرين “المصير واحد” ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع القوات البرية الملكية السعودية.