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3 توجيهات من “التعليم” بشأن آلية إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول

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3 توجيهات من “التعليم” بشأن آلية إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول

3 توجيهات من “التعليم” بشأن آلية إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول
http://almnatiq.net/?p=1063932
المناطق - الرياض:

كشفت مصادر مطلعة النقاب عن إصدار وزارة التعليم تعميماً بشأن آلية إجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443 هـ لجميع مراحل التعليم (الحكومي والأهلي والعالمي) بما يضمن سلامة الطلاب والطالبات.

ووفقاً لـ”عاجل”، فإن وزارة التعليم، وجهت بضرورة أن تكون الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر (عن بعد) في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ابتداء من يوم الأحد 9 – 4 – 1443 هـ لمدة ثلاثة أيام، على أن تستبدل الاختبارات العلمية بمشاريع أو بحوث أو تقارير.

وأوضحت المصادر أن ثاني توجيهات وزارة التعليم ، نصت على ضرورة أن تكون بداية الاختبارات لجميع المراحل الدراسية يوم الأربعاء الموافق 12 – 4 – 1443 هـ، فيما جاء التوجيه الثالث  لينص على ضرورة أن تكون اختبار طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية (عن بعد) على أن تبدأ في الرابعة عصرًا.

وأشارت إلى أن وزارة التعليم، وجهت بأن يكون اختبار طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، حيث ستكون  الاختبار حضوريًا في المدرسة لمن استكملوا التحصين بجرعتين ممن أعمارهم 12 عاما فأكثر مع الأخذ بكل الاحترازات الصحية التي تضمن سلامة الطلبة والاعتبارات الآتية:

  • لا يزيد عدد المواد على مادتين في اليوم الواحد لجميع المراحل والأقسام، ومادة واحدة فقط لذوي الاحتياجات الخاصة
  • ولا تزيد مدة اختبارات نهاية الفصل الدراسي لجميع المراحل على 7 أقسام، على أن يزود الطالب المنتسب بجميع المتطلبات والإجراءات في الأسبوعين الأولين بداية كل فصل دراسي.
  • على أن يتم استلام المتطلبات قبل بداية الاختبارات النهائية بأسبوعين وتجرى له خلالها جميع الاختبارات الشفوية ويطلق التقارير والبحوث حسب طبيعة كل مادة .

 

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