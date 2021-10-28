استشاري: الشهرة تقود إلى الانتحار.. ويجب ألا تخرج عن الذوق العام (فيديو)

قال الدكتور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، إن الشهرة أحيانا تقود إلى الانتحار، داعيًا مشاهير “سناب شات” إلى ضرورة العمل على أن تكون الشهرة نتيجة لأعمال ذات قيمة لا أن تكون هدف في حد ذاتها.

وأضاف “الحبيب” خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: “إذا كانت الشهرة ذات معنى كبير وقيمة تؤدي إلى سعادة الشخص، أما إذا كانت الشهرة هدف فإنها تقود إلى الاكتئاب ومن ثم الانتحار.. لذا نؤكد أن تكون الشهرة نتيجة لأعمال ذات قيمة لا أن تكون هدف في حد ذاتها.

وتابع: “العفوية أيضا يجب أن تكون بضوابط، وأن تكون العفوية متناسقة مع الذوق العام، لأن الخروج عن الذوق العام غير مقبول”.