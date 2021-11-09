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ما مصير الصحف التي لم تصحح أوضاعها قبل 24 نوفمبر؟ متحدث “المرئي والمسموع” يجيب (فيديو)

ما مصير الصحف التي لم تصحح أوضاعها قبل 24 نوفمبر؟ متحدث “المرئي والمسموع” يجيب (فيديو)

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ما مصير الصحف التي لم تصحح أوضاعها قبل 24 نوفمبر؟ متحدث “المرئي والمسموع” يجيب (فيديو)

ما مصير الصحف التي لم تصحح أوضاعها قبل 24 نوفمبر؟ متحدث “المرئي والمسموع” يجيب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1063948
محررو المناطق

قال متحدث الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عمر أبو بكر، إن الصحف التي لم تصحح وضعها خلال المدة الممنوحة والتي تبقى منها 13 يوما، بتجديد أو إصدار التراخيص اللازمة سيتم إحالتها للجان المختصة للمخالفات الإعلامية لإقرار الجزاءات بحقها”.

وأضاف متحدث الهيئة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية” أن  المهلة التصحيحية تعد فرصة حقيقية للصحف للاستفادة من برامج الهيئة مستقبلا لذلك ندعوا مجددا لسرعة تصحيح الأوضاع.

وتابع أبوبكر: “تسعى الهيئة إلى تنظيم عمل المؤسسات الصحفية وتمكينها لضمان وجود صحف تستطيع المنافسة والاستمرارية وحرصا على تنظيم القطاع والحفاظ على المهنية الإعلامية فإننا ندعو إلى استغلال المهلة التصحيحية من خلال التقديم عبر الموقع”.

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