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مستشارة أسرية تكشف أسباب انتشار ظاهرة “شوقر دادي” وكيف بدأت

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مستشارة أسرية تكشف أسباب انتشار ظاهرة “شوقر دادي” وكيف بدأت

مستشارة أسرية تكشف أسباب انتشار ظاهرة “شوقر دادي” وكيف بدأت
http://almnatiq.net/?p=1063953

قالت الأخصائية الاجتماعية عالية الشمراني، اليوم الثلاثاء، إن انتشار مصطلحات مثل “شوقر دادي” و“شوقر مامي” كان نتيجة لسعي بعض الأشخاص من الجنسين إلى الاستغلال المادي للآخر.

وأضافت “الشمراني” في حديث مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” أن انتشار هذه الكلمات تعد نتيجة لسعي الشاب أو الفتاة يرغب في الزواج من رجل أو سيدة تكبره في العمر بدافع المادة مقابل الحنان.

وتابعت: “بدأ ظهور مصطلح “شوقر دادي” مع زواج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من معلمته بريجيت ماكرون التي تكبره في السن بـ20 سنة.

ولفتت “الشمراني” إلى أن الفتاة الصغيرة تبحث عن “الشوقر دادي” من أجل المادة مقابل أن تمنحه الحنان؛ فهي تريد من يساعدها على الأمور المادية في حياتها، لاسيما وإن كانت من أسرة فقيرة أو ذات دخل محدود.

 

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