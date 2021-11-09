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مصادرة و إتلاف 2 طن لحوم ومواد غذائية وخضروات فاسدة في الخالدية

مصادرة و إتلاف 2 طن لحوم ومواد غذائية وخضروات فاسدة في الخالدية

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مصادرة و إتلاف 2 طن لحوم ومواد غذائية وخضروات فاسدة في الخالدية

مصادرة و إتلاف 2 طن لحوم ومواد غذائية وخضروات فاسدة في الخالدية
http://almnatiq.net/?p=1063969
محررو المناطق

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن مصادرة و إتلاف 2طن لحوم ومواد غذائية وخضروات غير صالحة للإستهلاك الآدمي .

جاء ذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها  وكالة البلديات متمثلة في بلدية المسفلة الفرعي على الباعة الجائلين و المباسط المخالفة في الخالدية ،بمساندة من  الإدارة العامة للنظافة و الجهات الامنية .

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