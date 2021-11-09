مصادرة و إتلاف 2 طن لحوم ومواد غذائية وخضروات فاسدة في الخالدية

محررو المناطق

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن مصادرة و إتلاف 2طن لحوم ومواد غذائية وخضروات غير صالحة للإستهلاك الآدمي .

جاء ذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها وكالة البلديات متمثلة في بلدية المسفلة الفرعي على الباعة الجائلين و المباسط المخالفة في الخالدية ،بمساندة من الإدارة العامة للنظافة و الجهات الامنية .