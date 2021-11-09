مصادرة و إتلاف 2 طن لحوم ومواد غذائية وخضروات فاسدة في الخالدية

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن مصادرة و إتلاف 2طن لحوم ومواد غذائية وخضروات غير صالحة للإستهلاك الآدمي .
جاء ذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها وكالة البلديات متمثلة في بلدية المسفلة الفرعي على الباعة الجائلين و المباسط المخالفة في الخالدية ،بمساندة من الإدارة العامة للنظافة و الجهات الامنية .
مصادرة و إتلاف 2طن لحوم ومواد غذائية وخضروات غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها #وكالة_البلديات متمثلة في #بلدية_المسفلة_الفرعية
على الباعة الجائلين و المباسط المخالفة في الخالدية
بمساندة من #الادارة_العامة_للنظافة و الجهات الامنية . pic.twitter.com/L60nxABXT7
— أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) November 9, 2021
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