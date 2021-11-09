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إشباغ للنزوات وعلاقة غير شرعية.. أخصائية نفسية تفتح النار على “الشوقر دادي” (فيديو)

إشباغ للنزوات وعلاقة غير شرعية.. أخصائية نفسية تفتح النار على “الشوقر دادي” (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1063992

قالت الأخصائية النفسية روان حبال، إن الهدف الأساسي من ما يعرف بـ “الشوقر دادي” هو التربح المالي والحصول على المال، والعلاقة بين الطرفين تكون اشباع رغبات.

وأضافت خلال حديثها لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الثلاثاء، إلى أن العلاقة بين الطرفين تكون قائمة على إشباغ الرغبات والنزوات وهي علاقة غير شرعية ولا تحكمها ضوابط وإنما تحركها بالمصلحة الجنسية والمالية فقط”.

جدير بالذكر أن الظاهرة التي تُعرف بـ”الشوقر دادي” قد انتشرت في الآونة الأخيرة بين المراهقات اللاتي يتعمدن حب الرجال الأكبر سنا منهن، والذين يتمتعون بدخل مالي مرتفع، بهدف الحصول على هدايا ومخصصات مالية مقابل هذا الحب.

 

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