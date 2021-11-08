احدث الأخبار

التفاصيل الكاملة لسرقة 40 مليون ريال من أموال صندوق هدف.. هكذا اكتشف اللغز (فيديو)
أبرز المواد
 هل اقتربنا من إنتاج أول علاج لكورونا؟.. استشاري يكشف التفاصيل (فيديو)
أبرز المواد
 والدة الطيار المفقود تكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة وكواليس “الجسم الغريب” الذي عُثر عليه (فيديو)
أبرز المواد
 أمير الجوف يكرم 411 طالبة متفوقة دراسياً عن بعد
منطقة الجوف
 تصل لمليوني ريال.. متحدث الأرصاد يكشف عقوبة نشر معلومات الطقس (فيديو)
أبرز المواد
 إشباغ للنزوات وعلاقة غير شرعية.. أخصائية نفسية تفتح النار على “الشوقر دادي” (فيديو)
أبرز المواد
 أخصائية نفسية: الفتيات أكثر إقبالا على الدخول في علاقة “الشوقر دادي” لهذه الأسباب (فيديو)
أبرز المواد
 جامعة شقراء تنظم ندوة علمية بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين
منطقة الرياض
 ما مصير الصحف التي لم تصحح أوضاعها قبل 24 نوفمبر؟ متحدث “المرئي والمسموع” يجيب (فيديو)
أبرز المواد
 استشاري: الشهرة تقود إلى الانتحار.. ويجب ألا تخرج عن الذوق العام (فيديو)
أبرز المواد
 مستشارة أسرية تكشف أسباب انتشار ظاهرة “شوقر دادي” وكيف بدأت
أبرز المواد
 مصادرة و إتلاف 2 طن لحوم ومواد غذائية وخضروات فاسدة في الخالدية
أبرز المواد
التفاصيل الكاملة لسرقة 40 مليون ريال من أموال صندوق هدف.. هكذا اكتشف اللغز (فيديو)

التفاصيل الكاملة لسرقة 40 مليون ريال من أموال صندوق هدف.. هكذا اكتشف اللغز (فيديو)

أبرز المواد
هل اقتربنا من إنتاج أول علاج لكورونا؟.. استشاري يكشف التفاصيل (فيديو)

هل اقتربنا من إنتاج أول علاج لكورونا؟.. استشاري يكشف التفاصيل (فيديو)

أبرز المواد
والدة الطيار المفقود تكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة وكواليس “الجسم الغريب” الذي عُثر عليه (فيديو)

والدة الطيار المفقود تكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة وكواليس “الجسم الغريب” الذي عُثر عليه (فيديو)

أبرز المواد
أمير الجوف يكرم 411 طالبة متفوقة دراسياً عن بعد

أمير الجوف يكرم 411 طالبة متفوقة دراسياً عن بعد

منطقة الجوف

التفاصيل الكاملة لسرقة 40 مليون ريال من أموال صندوق هدف.. هكذا اكتشف اللغز (فيديو)

التفاصيل الكاملة لسرقة 40 مليون ريال من أموال صندوق هدف.. هكذا اكتشف اللغز (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1064000

كشفت برنامج “بلاغ 980” على القناة “السعودية” عن تفاصيل عملية سرقة 39,306,991 ريال، خلال الفترة ما بين 2018 و2020 من أموال صندوق هدف.

ونشر البرنامج تفاصيل القضية، حيث قام محتال باختراق الموقع الرسمي لصندوق هدف، مستغلاً ثغرة في موقع خاص بصندوق تنمية الموارد البشرية، وقام بإنشاء حساب مزيف مكنه من الدخول إلى حسابات وتحويل مبالغ هائلة من الأموال قاربت الـ 40 مليون ريال.

وأكد البرنامج نجح موظف بالصندوق في كشف كافة الأحداث وتم الوصول إلى المحتال والقبض عليه ووضعه في يد العدال، كما تناول التقرير التعريف بصندوق وأبرز مهامه في خدمة المجتمع.

 

روابط ذات صلة

عضو مجلس شورى: عهد الملك سلمان مختلف تماما في الرقابة ومكافحة الفساد (فيديو)

عضو مجلس شورى: عهد الملك سلمان مختلف تماما في الرقابة ومكافحة الفساد (فيديو)
الكشف عن تفاصيل سرقة 39 مليون ريال من أموال “الموارد البشرية” 

الكشف عن تفاصيل سرقة 39 مليون ريال من أموال “الموارد البشرية” 
ارتكب 19 حادثة جنائية.. شرطة مكة تطيح بمخالف لنظام الإقامة

ارتكب 19 حادثة جنائية.. شرطة مكة تطيح بمخالف لنظام الإقامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*