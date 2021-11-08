التفاصيل الكاملة لسرقة 40 مليون ريال من أموال صندوق هدف.. هكذا اكتشف اللغز (فيديو)

كشفت برنامج “بلاغ 980” على القناة “السعودية” عن تفاصيل عملية سرقة 39,306,991 ريال، خلال الفترة ما بين 2018 و2020 من أموال صندوق هدف.

ونشر البرنامج تفاصيل القضية، حيث قام محتال باختراق الموقع الرسمي لصندوق هدف، مستغلاً ثغرة في موقع خاص بصندوق تنمية الموارد البشرية، وقام بإنشاء حساب مزيف مكنه من الدخول إلى حسابات وتحويل مبالغ هائلة من الأموال قاربت الـ 40 مليون ريال.

وأكد البرنامج نجح موظف بالصندوق في كشف كافة الأحداث وتم الوصول إلى المحتال والقبض عليه ووضعه في يد العدال، كما تناول التقرير التعريف بصندوق وأبرز مهامه في خدمة المجتمع.