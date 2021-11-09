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والدة الطيار المفقود تكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة وكواليس “الجسم الغريب” الذي عُثر عليه (فيديو)

والدة الطيار المفقود تكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة وكواليس “الجسم الغريب” الذي عُثر عليه (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1064004
محررو المناطق

روت والدة الطيار السعودي المفقود في الفلبين قصة اختفاء نجلها عبد الله الشريف، مشيرة إلى أنهم لا يعرفون حتى الآن إذا كان على قيد الحياه أم توفاه الله.

 

وأضافت والدة الطيار لـ “برنامج ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” أن عبد الله تم إقلاعه من جزيرة “سان خوسيه” مع الكابتن وبعد الإقلاع بـ 28 دقيقية تقريبا انفقدت الطائرة على الرادارات ومنذ 2019 حتى الآن لا يوجد أي أثر للطائرة أو عبد الله أو الكابتن.

 

وتابعت والدة الطيار أنه بعد البحث وعمل الأبحاث لم يكتشف أي حطام للطائرة أو معرفة ماذا حدث لها إلى هذا اليوم .

 

وبينت والدة الطيار المفقود، أنه تعمل عمل “سونارًا” للبحر لإظهار أي جسم غريب، مشيرة إلى أن الطائرة والتي من المقرر لها أن تكون على ارتفاع 9 آلاف قدم لن تهبط بشكل عمودي، بل بميول. موضحة  أن السلطات أحاطت المكان يمينًا ويسارًا دون جدوى، مشيرة إلى أن الخبير المكلف بعمل السونار قال إنه سيجري احتمالية حول إمكانية عودة الطائرة وسقوطها، إلا أن تلك الاحتمالية أثبتت عدم جدواها، فلم يثبت أي شيء عن وجود جسم غريب في المياه.

 

أما عن آخر مكالمة بينها ونجلها، فقالت والدة عبدالله، إن آخر تواصل بينها وابنها كان قبل اختفائه بثلاثة أيام، في مكالمة أخبرها فيها بأنه كان سعيدًا بقيادته للطائرة وحده، واحتفاء الكابتن به.

 

 

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