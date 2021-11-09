أمير الجوف يكرم 411 طالبة متفوقة دراسياً عن بعد

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم عن بُعد، حفل تكريم 411 طالبة متفوقة دراسياً خلال العام الدراسي 1441-1442 هـ.

وقال سموه في كلمته للطالبات المتفوقات: نحمدُ الله على نِعَم الأمن والرخاء في بلادنا، في ظـلِّ قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ أيَّـده الله ــ، وولي عهده الأمين، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمـد بن سـلمان بن عـبدالعزيز ــ يحفظـه الله ــ.

وأعرب سموه عن اعتزازه وسعادته بهذا التفوق الذي تحقَّقَ لهم، فهو إنجاز بفضل الله تعالى ثم بجِـدِّهم واجتهـادهم وحرصهم على دراستهم، مقدما سموه تهنئته للطلاب على تميـُّزهم الدراسي الذي يُسجَّلُ في صفحات الاعتزاز، داعياً أبنائه الطلاب لاستثمـار أوقاتهم فيما ينفعهم في حياتهم العلمية والعملية.

وقدم سمو الأمير فيصل بن نواف، شكره للمعلمين والمعلمات، على ما بذلوه طوال فترة العام الدراسي لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وتهيئة بيئة تعليمية مؤثرةٍ وفـاعلة، مُشيدين بدور أولياء الأمور الكرام في متابعة أبنائهم وتهيئة الأجواء النفسية لهم، لتحقيق هذا التفوق الدراسي المُتميـِّز، داعياً للجميع بالتوفيق والسداد، وأن يحفظ الله بلادنا وقـيادتنا، وأن يُديم علينا الأمن والرخـاء.

وأعرب المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي عن عميق شكره وتقديره لسموه الكريم لرعايته للمحافل التعليمية وحرصه على الفئات المميزة من الطلبة والطالبات باعتبارهم المقياس الحقيقي لرُقي وتقدم الوطن، ومؤكداً أن هذا التكريم يشمل كل من له دور تربوي وتعليمي في تفوقهم، والاحتفاء بهم لتحقيق الطموحات واستمرار التميز العلمي، مهنئاً لهم التميز بهذه المناسبة التعليمية وراجياً لهم دوم التوفيق والنجاح المتميز.

وقال :”أننا في هذا اليوم الذي نكرم فيه الطالبات المتفوقات لنتقدم بالشكر لولاة أمرنا على ما بذلوه ويبذلونهُ كُل عامٍ وفي كافة الظروف من خدمات جليلةٍ هيأت لقادة التعليم الطريق لتحقيق اهدافهم بيسر وتمكين، فكانت ميسرةً وسائل التحصيل العلمي سواء في داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها من خلال قنوات تعليمية مستفيدين من التقدم التقني الذي مكن الطلبة من الاستزادة والاستفادة من أصحاب الخبرة والتخصص في كل مكان.”

فيما أشادت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع بالجهود المُسبقة والحالية وكل من له دور حتى تحقق التفوق لطالبات حصلنا على النسب الكاملة متجاوزات جميع التحديات الراهنة.

وقالت :” بذلت بلادنا جهوداً يشهد بها العالم أجمع في خدمة التعليم وتعزيز المعرفة وتنمية المهارات، وقد أولت حكومتنا الرشيدة جلّ رعايتها وعنايتها للاهتمام بالطلبة عامة والمتفوقين والمتفوقات بشكل خاص وحرصت على رفع مستواهم العلمي وتحفيز قدراتهم ومهاراتهم بما يتلاءم مع ما يشهده العالم من تطور وتقدم في كافة المجالات، فأنتن ثروة المجتمع الحقيقي وصانعات مستقبله، وفي هذا المقام والرعاية الكريمة التحفيزية من سمو أمير الجوف نبارك لكن هذا التميز العلمي، ونؤمن أن هذا التكريم يُعد أحد المُحفزات لتشجيع ابنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات للوصول إلى أعلى المستويات العلمية والتربوية.”

واستهل حفل التكريم الذي قدمته الطالبة لين فيصل العليان بكلمة للطالبة تسنيم الدرعان من مدرسة التاسعة الثانوية بسكاكا نيابة عن زميلاتها المتفوقات، وبعدها كلمة الأمهات القتها ماجدة الحيزان، وأوبريت العلم مشاركة مكتب صوير، أوبريت وطني مشاركة مكتب دومة الجندل، أوبريت التفوق مشاركة مكتب سكاكا.

واختتم الحفل بتكريم الطالبات المتفوقات واستعراض اسمائهن عبر العرض المرئي.