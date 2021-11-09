هل اقتربنا من إنتاج أول علاج لكورونا؟.. استشاري يكشف التفاصيل (فيديو)

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http://almnatiq.net/?p=1064010
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كشف علاء حسن علي استشاري الباطنة والأمراض المعدية – حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا.

وأضاف استشاري الباطنة والأمراض المعدية أن الشركات التي أعلنت عن هذا الدواء هما شركة فايزر وشركة ميرك، مشيرًا إلى أن هناك بعض العلاجات التي تؤخذ لمحاربة هذا المرض وأن هذا الأمر من الفتوحات الجيدة.

وتابع أن هذه الأدوية ستكون جيدة لمريض كورونا مؤكدا أن مراحل إنتاج هذه الأدوية وصلت إلى المراحل النهائية.

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