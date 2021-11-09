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الجلاجل: قرار الوزراء اليوم يعزز مبدأ الصحة في كل السياسات

الجلاجل: قرار الوزراء اليوم يعزز مبدأ الصحة في كل السياسات
http://almnatiq.net/?p=1064016
محررو المناطق

ثمن وزير الصحة فهد الجلاجل، قرار مجلس الوزراء اليوم بإضافة الآثار الصحية ضمن الآثار المطلوب مراعاتها عند سن الأنظمة واللوائح، وتعزيزا لمبدأ “الصحة في كل السياسات.

وقال وزير الصحة عبر حسابه الشخص على موقع “تويتر” إن هذا القرار يأتي  امتداداً لموافقة خادم الحرمين الشريفين بأن تكون الصحة العامة أولوية في جميع التشريعات وذلك لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ووافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 11) وتاريخ 23 / 3 / 1423هـ – لتصبح بالنص الوارد في القرار.

 

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