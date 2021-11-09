هل يوجد جرعة رابعة للقاح كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

محررو المناطق

قال علاء حسن علي استشاري باطنية وأمراض معدية، إن استخدام لقاح فايزر للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة لا يتعارض مع أي لقاحات أخرى يتم تطعيم الأطفال بها.

وأضاف استشاري الباطنية والأمراض المعدية لـ “برنامج ياهلا “على قناة “روتانا خليجية” أنه لا يوجد جرعة رابعة للقاح كورونا، مؤكدا أن الجرعة المعززة هي المتاحة حتى الآن.