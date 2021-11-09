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45 حقنة من هرمون النمو الغير مخصص للبيع.. فما القصة؟

45 حقنة من هرمون النمو الغير مخصص للبيع.. فما القصة؟
http://almnatiq.net/?p=1064021

كشفت برنامج “بلاغ 980” على القناة “السعودية” عن تفاصيل الاستيلاء على 45 حقنة من هرمون النمو الغير مخصص للبيع، والتي تزيد قيمتها على 12 ألف ريال.

وأظهر الفيديو “التمثيلي” للجريمة عملية القبض على مواطنة بالجرم المشهود عند دفع مبلغ 12 ألف ريال، مقابل حصولها على 45 حقنة هرمون النمو “غير مخصَّصة للبيع”.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” قد أعلنت مباشرة عددٍ من القضايا الجنائية، خلال الفترة الماضية، منها القبض على مواطنة بالجرم المشهود عند دفع مبلغ 12 ألف ريال، مقابل حصولها على 45 حقنة هرمون النمو “غير مخصَّصة للبيع” من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع.

 

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