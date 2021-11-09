كشفت برنامج “بلاغ 980” على القناة “السعودية” عن تفاصيل الاستيلاء على 45 حقنة من هرمون النمو الغير مخصص للبيع، والتي تزيد قيمتها على 12 ألف ريال.

وأظهر الفيديو “التمثيلي” للجريمة عملية القبض على مواطنة بالجرم المشهود عند دفع مبلغ 12 ألف ريال، مقابل حصولها على 45 حقنة هرمون النمو “غير مخصَّصة للبيع”.

يد الفساد لا تُفرّق بين مريض وصحيح، 45 حقنة من هرمون النمو الغير مخصص للبيع.. فما القصة؟ @nazaha_gov_sa#بلاغ_980#قناة_السعودية pic.twitter.com/LYeqzeHSgC — قناة السعودية (@saudiatv) November 9, 2021

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” قد أعلنت مباشرة عددٍ من القضايا الجنائية، خلال الفترة الماضية، منها القبض على مواطنة بالجرم المشهود عند دفع مبلغ 12 ألف ريال، مقابل حصولها على 45 حقنة هرمون النمو “غير مخصَّصة للبيع” من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع.