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أمير حائل يستقبل مدير “الموارد البشرية” بالمنطقة

أمير حائل يستقبل مدير “الموارد البشرية” بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1064029

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم الثلاثاء، مدير عام ‏فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد ورئيس مجلس إدارة جمعية سفانة الخيرية ‏للخدمات الصحية بحائل إبراهيم التويجري.

ونوّه سموه خلال الاستقبال بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده ‏الأمين – حفظهما الله – للجمعيات الصحية والخيرية بمتابعة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, ‏مؤكداً أهمية دعم الجهود القائمة من الجمعية ومواصلة رسالتها السامية لخدمة المستفيدين.‏

واطّلع سموه على عرضٍ مرئي لبرامج وأنشطة الجمعية التي قدمتها خلال الفترة الماضية لخدمة المجتمع بكافة ‏أطيافه وكذلك مستهدفات الجمعية خلال العام القادم.

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