أمير حائل يستقبل مدير “الموارد البشرية” بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم الثلاثاء، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد ورئيس مجلس إدارة جمعية سفانة الخيرية للخدمات الصحية بحائل إبراهيم التويجري.
ونوّه سموه خلال الاستقبال بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للجمعيات الصحية والخيرية بمتابعة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, مؤكداً أهمية دعم الجهود القائمة من الجمعية ومواصلة رسالتها السامية لخدمة المستفيدين.
واطّلع سموه على عرضٍ مرئي لبرامج وأنشطة الجمعية التي قدمتها خلال الفترة الماضية لخدمة المجتمع بكافة أطيافه وكذلك مستهدفات الجمعية خلال العام القادم.
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