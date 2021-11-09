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ولي العهد يطمئن على صحة “الكاظمي” ويؤكد وقوف المملكة إلى جانب العراق الشقيق

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ولي العهد يطمئن على صحة “الكاظمي” ويؤكد وقوف المملكة إلى جانب العراق الشقيق

ولي العهد يطمئن على صحة “الكاظمي” ويؤكد وقوف المملكة إلى جانب العراق الشقيق
http://almnatiq.net/?p=1064044
محررو المناطق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بدولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال، على صحة رئيس الوزراء العراقي إثر العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف دولته، متمنياً له دوام الصحة والعافية، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعباً، بما يعزز أمنه واستقراره.

فيما عبر رئيس الوزراء العراقي من جهته، عن الشكر لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة التي تعكس متانة العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين.

 

 

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