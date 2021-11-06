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تحذير خطير من هيئة المواصفات بشأن التوصيلة الكهربائية في تشغيل المدفأة (فيديو)

تحذير خطير من هيئة المواصفات بشأن التوصيلة الكهربائية في تشغيل المدفأة (فيديو)

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تحذير خطير من هيئة المواصفات بشأن التوصيلة الكهربائية في تشغيل المدفأة (فيديو)

تحذير خطير من هيئة المواصفات بشأن التوصيلة الكهربائية في تشغيل المدفأة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1064046
محررو المناطق

وجه مدير المواصفات الكهربائية والإكترونية بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، المهندس وائل الذياب، تحذيرًا بعدم الإنسياق وراء نصائح غير المتخصصين عبر مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل فيما يخص التعامل مع الأجهزة الكهربائية.

 

وقال الذياب خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية” إن كل ما ينشر هو معلومات وممارسات مغلوطة  ويجب ألا نأخذ مثل هذه المعلومات من غير المختصين.

 

ورصد الذياب بعض الأخطاء التي يروجها البعض عبر هذه المقاطع المتداولة، حيث حّذر من توصيل المدفأة بالتوصيلة الكهربائية، كما شدد على ضرورة تجنب تحميل الوصلات الكهربائية أكثر من طاقتها.

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