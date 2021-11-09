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طقس المملكة اليوم.. سماء غائمة وسحب رعدية على 4 مناطق

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طقس الأربعاء
http://almnatiq.net/?p=1064061
المناطق ـ واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا منذ قليل بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، متوقعًا سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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