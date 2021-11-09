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“المرور” يوضح مدى إمكانية جلوس الرضيع في حضن أمه بالمقعد الأمامي للسيارة

“المرور” يوضح مدى إمكانية جلوس الرضيع في حضن أمه بالمقعد الأمامي للسيارة

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“المرور” يوضح مدى إمكانية جلوس الرضيع في حضن أمه بالمقعد الأمامي للسيارة

“المرور” يوضح مدى إمكانية جلوس الرضيع في حضن أمه بالمقعد الأمامي للسيارة
المرور السعودي
http://almnatiq.net/?p=1064065
محررو المناطق:

أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، مدى إمكانية السماح بجلوس الرضيع في حضن أمه بالمقد الأمامي للسيارة، ومدى اعتبار ذلك مُخالفة.

 

وبيّنت إدارة المرور، أنه يجب وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم ولا يمكن وضعهم مع المرافق في المقعد الأمامي حفاظًا على سلامتهم.

 

ولفتت إلى أنه إذا كانت الحالة تستلزم المرافقة بإمكان الراكب استخدام المقعد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المقعد المُخصص.

 

وكان المرور قد أعلن في وقت سابق، البدء في تطبيق مخالفات إركاب الأطفال في المقعد الأمامي، مشيرًا إلى أن ذلك لمن يقومون بإركاب الأطفال ‎‎الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام في المقعد الأمامي للمركبة.

 

وأوضح المرور أن المخالفة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 500 ريال، إلا ‎ ‎في حال عدم وجود مقعد خلفي للسيارة‎

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