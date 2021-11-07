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“الهيئة الملكية” تنفذ ورشة عمل “الإصحاح البيئي” لرفع جودة الحياة بمدينة ينبع الصناعية

“الهيئة الملكية” تنفذ ورشة عمل “الإصحاح البيئي” لرفع جودة الحياة بمدينة ينبع الصناعية

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“الهيئة الملكية” تنفذ ورشة عمل “الإصحاح البيئي” لرفع جودة الحياة بمدينة ينبع الصناعية

“الهيئة الملكية” تنفذ ورشة عمل “الإصحاح البيئي” لرفع جودة الحياة بمدينة ينبع الصناعية
http://almnatiq.net/?p=1064068
المناطق ـ المدينة المنورة:

نظمت الهيئة الملكية بينبع بالمشاركة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمس، بحضور عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ورشة عمل بعنوان “الإصحاح البيئي” تهدف إلى رفع جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.

ويأتي ذلك من خلال مناقشة الإدارة المتكاملة للآفات ونواقل الأمراض بين صداقة البيئة وفعالية الأداء، إضافة إلى أفضل الطرق البيئية والتقنية الحديثة لتقليل كثافة الحيوانات الضالة بالمدن وإبراز أهمية الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية كأحد أهم العناصر لتحقيق أهداف الإصحاح البيئي المتمثلة في الحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات الحشرية واستبدالها بطرق صديقة وآمنه للبيئة، والتخلص الصحيح من النفايات المنزلية للحد من تكاثر الحشرات والآفات وجذب الحيوانات الضالة.

كما جرى وضع أفضل الحلول والتوصيات ‏والممارسات لتنفيذ برامج وعمليات الإصحاح البيئي وفق منظومة تكاملية وتعاونية وتنسيقية عن طريق وضع الخطط الإستراتيجية والاهتمام بالإجراءات الاستباقية وفقًا للدراسات العلمية من ناحية الاستعداد لمواسم تكاثر الآفات والحيوانات الضالة والقيام بحملات التوعية والإرشاد المجتمعي للحد من السلوكيات الخاطئة، والتنسيق مع الجامعات والمراكز البحثية للاستفادة من الحيوانات الضالة في الأبحاث والتجارب العلمية، إضافة إلى إقامة ورش عمل “الإصحاح البيئي” بشكل سنوي والمبادرة بتبنيها من قبل الجهات المعنية، وتكريم الجهات المشاركة والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.وتأتي الورشة كأحد أهم البرامج التي تسعى إلى إيجاد البيئة الصحية بكل روافدها وعناصرها انطلاقًا من تحقيق برنامج جودة الحياة أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030.

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