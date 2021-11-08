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إعادة فرض ارتداء الكمامات بالمدارس اعتبارًا من الإثنين المقبل في فرنسا

إعادة فرض ارتداء الكمامات بالمدارس اعتبارًا من الإثنين المقبل في فرنسا
ارتداء الكمامات بجميع المدارس
http://almnatiq.net/?p=1064087
المناطق ـ وكالات:

قررت وزارة التربية الوطنية في فرنسا إعادة فرض إلزامية ارتداء الكمامات في المدارس اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، لمحاربة تفشي انتشار فيروس كورونا .

وجاء القرار بإعادة فرض ارتداء الكمامات في جميع المدارس الابتدائية في فرنسا اعتبارا من يوم الاثنين 15 نوفمبر، وفقًا لما ذكر في وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”.

وكانت فرنسا ألغت، في يونيو الماضي، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع، ورفع حظر التجوال الليلي.

وفي خطاب ألقاه الثلاثاء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اشتراط تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح ضد فيروس كورونا لمن هم فوق 65 عاما اعتبارا من 15 ديسمبر لتمديد صلاحية الشهادة الصحية، وتمكين من هم فوق 50 عاما من إمكانية تلقي الجرعة الثالثة اعتبارًا من أول ديسمبر القادم.

وأشار ماكرون إلى أن “منظمة الصحة العالمية تقول إن الموجة الخامسة بدأت في أوروبا، ورغم أن الوضع الوبائي متحكم فيه في فرنسا لكن هذا لا يجعلنا عرضة لهذه الموجة”، داعيا الفرنسيين إلى “التوجه إلى المراكز وأخذ اللقاح لأجل الجميع للعودة للحياة الطبيعية”.

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