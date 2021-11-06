أكثر من 24 ألف مُستفيد من الفتوى عن طريق الهاتف المجاني بالمسجد الحرام

محررو المناطق:

كشف مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين بالمسجد الحرام سلطان البقمي، عن عدد المُستفيدين من الخدمات التي وفرتها للإجابة عن أسئلة قاصدي المسجد الحرام.

ويُجرى تقديم الخدمة عبر 17 موقعًا داخل المسجد الحرام والأروقة، والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول، حيث بلغ عدد المُستفيدين من الفتوى عن طريق الهاتف المجاني لإجابة السائلين ٢٤٠٧٣ مسفيدًا.

ولفت البقمي إلى أن الإدارة تحرص على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك المعتمرين، والإجابة عن استفسارات وأسئلة الزوار من داخل المسجد الحرام وخارجه،.

وأشار إلى أن عدد المُستفيدين من إجابة السائلين خلال الربع الأول من السنة الهجرية ١٤٤٣هـ بلغ ٦٢٢٤٧، كما بلغ عدد الأسئلة ٧٠٢٨٧ سؤالًا.