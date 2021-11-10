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توضيح جديد من “حساب المواطن” حول إيداع مستحقات دعم نوفمبر

توضيح جديد من “حساب المواطن” حول إيداع مستحقات دعم نوفمبر
http://almnatiq.net/?p=1064097
محررو المناطق:

أوضح برنامج “حساب المواطن”، موعد إيداع مستحقات المُستفيد في حال الموافقة على الاعتراض الخاص به قبل تاريخ 10 نوفمبر.

 

وبيّن البرنامج، أنه سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المُتقدم باستيفاء شروط الأهلية من خلال حسابه دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر ديسمبر.

 

وكان البرنامج قد أعلن اليوم الأربعاء، بدء إيداع الدفعة 48 في حسابات المُستفيدين المكتملة طلباتهم.

 

يشار إلى أن البرنامج أقر مؤخرًا، عدد من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، وبينها تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

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