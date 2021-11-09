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“اغتصبوها وقتلوها واستأصلوا أعضاءها”.. إحالة 5 مواطنين من أسرة مصرية واحدة للمفتى

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“اغتصبوها وقتلوها واستأصلوا أعضاءها”.. إحالة 5 مواطنين من أسرة مصرية واحدة للمفتى

“اغتصبوها وقتلوها واستأصلوا أعضاءها”.. إحالة 5 مواطنين من أسرة مصرية واحدة للمفتى
http://almnatiq.net/?p=1064103
المناطق ـ وكالات:

أحالت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية بمصر، أوراق 5 ‏أفراد من عائلة واحدة لمفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهم، وذلك لاتهامهم باختطاف واغتصاب وقتل الطفلة فاطمة إبراهيم مصطفى، 10 سنوات، التي تم العثور على جثتها بالأراضي الزراعية، بعد 15 يوماً من اختفائها.

وكشف تقرير الطبي الشرعي المصري بعد تشريح الجثة أسباب الوفاة، حيث أكد أن الوفاة حدثت قبل العثور عليها بيومين فقط وأن سبب الوفاة ‏الخنق وأن الطفلة تعرضت للاغتصاب أكثر من مرة وهناك استئصال لأعضائها التناسلية لإخفاء ‏جريمة الاغتصاب والتخلص من السائل المنوي وتمكن الطب الشرعي من العثور على بقايا ‏للسائل في رحم الطفلة‎.‎

وكانت قد أوضحت تحريات الأجهزة الأمنية، أن وراء الواقعة 3 أشقاء وصديقهم وزوجة أحدهم خطفوا الطفلة ابنة عمهم، وقاموا باغتصابها ثم استأصلوا أعضاءها التناسلية لإخفاء معالم جريمتهم وألقوا بها في أرض ‏زراعية انتقامًا من والدها وعمتها بسبب خلافهما على ملكية ‏أرض زراعية.

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