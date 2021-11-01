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مفاجأة حول المخاطر الصحية للسجائر الإلكترونية مقارنة بالتدخين العادي

مفاجأة حول المخاطر الصحية للسجائر الإلكترونية مقارنة بالتدخين العادي
السجائر الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=1064108
المناطق ـ وكالات:

كشف أطباء قلب في أمريكا، عن معاناة قرابة 15٪ من مدخني السجائر الإلكترونية من السكتات الدماغية.

 

وأوضحت الأستاذة في جامعة “براون” الأمريكية، كارين فيوري، أن السائل المُخصص للسجائر الإلكترونية على النيكوتين يحتوي على مواد تؤثر سلبًا على عمل الأوعية الدموية.

 

ولفتت إلى أنه يمكن بسبب المواد حدوث تلف بالأوعية الدموية في الدماغ، إلى جانب إمكانية حدوث جلطات للدم، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية.

 

ونوهت  إلى أن العلماء اكتشفوا في سيجارتين إلكترونيتين سمومًا ومواد مسرطنة ومواد أخرى لا تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الرئة فحسب، بل أنها تجعل جدران الشرايين والأوردة أكثر هشاشة.

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