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“هاكرز” يخترق تطبيق استثمار ويطلع على بيانات 7 ملايين مستخدم أمريكي

“هاكرز” يخترق تطبيق استثمار ويطلع على بيانات 7 ملايين مستخدم أمريكي

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“هاكرز” يخترق تطبيق استثمار ويطلع على بيانات 7 ملايين مستخدم أمريكي

“هاكرز” يخترق تطبيق استثمار ويطلع على بيانات 7 ملايين مستخدم أمريكي
"هاكرز" يخترق تطبيق
http://almnatiq.net/?p=1064110
المناطق ـ وكالات:

تمكن مجموعة من القراصنة، اختراق تطبيق الاستثمار الأمريكي “روبن هود”، والاطلاع على بيانات ما يقرب من 7 ملايين مستخدم، وسرقة معلومات شخصية.

وأعلنت شركة الخدمات المالية في بيان رسمي لها، عن اختراق “روبن هود” في  الثالث من شهر نوفمبر الجاري، موضحة  أن القراصنة استولوا على عناوين البريد الإلكتروني لـ5 ملايين شخص، والأسماء الكاملة لمجموعة مختلفة من حوالي مليوني عميل، وفقاً  لما ذكرته “سبوتنيك”.

أضاف البيان، أن القراصنة أيضًا تمكنوا من سرقة معلومات شخصية إضافية لـ 310 مستخدمين، والتي تشمل الاسم وتاريخ الميلاد والرمز البريدي.

وأكدت شركة “روبن هود” أن الهاكرز لم يتمكنوا من الإطلاع عن أي أرقام للضمان الاجتماعي أو أرقام الحسابات المصرفية أو أرقام بطاقات الخصم، مشيرة أنه طالب  بدفع مبلغ ابتزاز، وأنها أبلغت سلطات تنفيذ القانون، وأنها تحقق في الحادث بمساعدة شركة الأمن “مانديانت”.

ويذكر أن “روبن هود” هي منصة تداول عبر الإنترنت، تسمح لعملائها بإجراء عمليات تداول في الأسهم والعملات المشفرة بدون عمولة.

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