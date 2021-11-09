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وكيل “الصحة” عن تطورات كورونا: الوضع العام بالعالم مُستقر.. وانخفاض طفيف باستثناء أوروبا

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وكيل “الصحة” عن تطورات كورونا: الوضع العام بالعالم مُستقر.. وانخفاض طفيف باستثناء أوروبا

وكيل “الصحة” عن تطورات كورونا: الوضع العام بالعالم مُستقر.. وانخفاض طفيف باستثناء أوروبا
http://almnatiq.net/?p=1064112
محررو المناطق:

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، أن الوضع العام لفيروس “كورونا” في العالم مستقر.

 

ولفت إلى أن هناك انخفاضًا طفيفًا في الإصابات عدا الإقليم الأوروبي الذي شهد زيادة بنسبة 7% في الإصابات الجديدة مقارنة بالأسبوع السابق.

 

وكان عسيري، قد أكد أن الفائدة المرجوة من تطعيم الأطفال باللقاح المضاد لفيروس ” كورونا” تطغى حاليًا على أي مخاطر محتملة.

 

وقال عسيري، إن الاعتماد الطارئ للقاح كوفيد للأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة يعني أنه لم يتم رصد أي مضاعفات شديدة أو غير متوقعة.

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