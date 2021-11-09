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السجن وغرامة.. عقوبة كبيرة تنتظر مخالفي أحكام نظام الأرصاد الجوية

السجن وغرامة.. عقوبة كبيرة تنتظر مخالفي أحكام نظام الأرصاد الجوية

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ضبط 15 مخالفة لأنظمة العمل في الحدود الشمالية

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السجن وغرامة.. عقوبة كبيرة تنتظر مخالفي أحكام نظام الأرصاد الجوية

السجن وغرامة.. عقوبة كبيرة تنتظر مخالفي أحكام نظام الأرصاد الجوية
الأرصاد
http://almnatiq.net/?p=1064131
محررو المناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن المسؤوليات الجزائية الناشئة عن أحكام نظام الأرصاد.

 

وأوضح المركز، أن العقوبات المرصودة هي السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليوني ريال، مع مضاعفة الغرامة على المخالف في حال تكرار المخالفة ومصادرة المضبوطات محل المخالفة.

ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية.

 

وبدأ في السابع من نوفمبر الجاري تطبيق سريان نظام الأرصاد الذي صدر من خلال قرار قبل 180 يوماً بمنع أي فرد نشر أي معلومات خاصة بالطقس بأي وسيلة إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك.
 
ومن بين أهم بنود “نظام الأرصاد” الجديد، أن لا يقوم أي شخص بنشر أي من معلومات الأرصاد الجوية بأي وسيلة كانت رصد أو مراقبة أو تنبؤ إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك، كما جاء في المادة الثامنة التي نصت على: “يُقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات”.

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