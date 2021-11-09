السجن وغرامة.. عقوبة كبيرة تنتظر مخالفي أحكام نظام الأرصاد الجوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن المسؤوليات الجزائية الناشئة عن أحكام نظام الأرصاد.
وأوضح المركز، أن العقوبات المرصودة هي السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليوني ريال، مع مضاعفة الغرامة على المخالف في حال تكرار المخالفة ومصادرة المضبوطات محل المخالفة.
فيديو | #الأرصاد يكشف المسؤوليات الجزائية عن أحكام الرصد #برنامج_اليوم#الإخبارية pic.twitter.com/UGSAh1DciX
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) November 10, 2021
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية.
وبدأ في السابع من نوفمبر الجاري تطبيق سريان نظام الأرصاد الذي صدر من خلال قرار قبل 180 يوماً بمنع أي فرد نشر أي معلومات خاصة بالطقس بأي وسيلة إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك.
ومن بين أهم بنود “نظام الأرصاد” الجديد، أن لا يقوم أي شخص بنشر أي من معلومات الأرصاد الجوية بأي وسيلة كانت رصد أو مراقبة أو تنبؤ إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك، كما جاء في المادة الثامنة التي نصت على: “يُقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات”.
التعليقات (٠) اضف تعليق