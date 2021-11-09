السجن وغرامة.. عقوبة كبيرة تنتظر مخالفي أحكام نظام الأرصاد الجوية

محررو المناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن المسؤوليات الجزائية الناشئة عن أحكام نظام الأرصاد.

وأوضح المركز، أن العقوبات المرصودة هي السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليوني ريال، مع مضاعفة الغرامة على المخالف في حال تكرار المخالفة ومصادرة المضبوطات محل المخالفة.

ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية.