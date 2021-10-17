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في هبوط قياسي لثروته.. أغنى رجل بالعالم يفقد أكثر من 50 مليار دولار خلال يومين

في هبوط قياسي لثروته.. أغنى رجل بالعالم يفقد أكثر من 50 مليار دولار خلال يومين

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إزالة 55 ألف متر مربع من مخلفات البناء والكتابات المشوهة بالحدود الشمالية

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في هبوط قياسي لثروته.. أغنى رجل بالعالم يفقد أكثر من 50 مليار دولار خلال يومين

في هبوط قياسي لثروته.. أغنى رجل بالعالم يفقد أكثر من 50 مليار دولار خلال يومين
رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك
http://almnatiq.net/?p=1064155
المناطق ـ وكالات:

أعلنت وكالة بلومبرغ، عن انخفاض أسعار أسهم شركة تسلا التي يملكها رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، مما ترتب عليه خسارته أكثر من 50 مليار دولار خلال يومين.

وقالت الوكالة المختصة في أنباء البزنس، أن سعر سهم شركة تسلا المنتجة للسيارات الكهربائية بدأ في الانخفاض، بعد أن طلب ماسك من متابعيه عبر تويتر النصيحة حول ما إذا كان عليه بيع حصته البالغة 10٪ في الشركة، مشيرا إلى أن لا يحصل على “راتب نقدي أو مكافأة من أي مكان” والطريقة الوحيدة بالنسبة له لدفع الضرائب هي بيع الأسهم.

وأضافت أنه في ختام تعاملات بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس الثلاثاء تراجعت أسهم شركة تسلا بأكثر من 16%، مشيرة إلى  أن ما جرى ترك تأثيرا سلبيا على تقييم ثروة ماسك نفسه، في غضون يومين، فقد ماسك الذي يعد أغنى رجل على وجه الأرض، من ثروته أكثر من 50 مليار دولار.

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