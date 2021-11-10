احدث الأخبار

استشاري يوضح طرق الوقاية من حساسية أقمشة الوسائد
أبرز المواد
 في هبوط قياسي لثروته.. أغنى رجل بالعالم يفقد أكثر من 50 مليار دولار خلال يومين
أبرز المواد
 إزالة 55 ألف متر مربع من مخلفات البناء والكتابات المشوهة بالحدود الشمالية
محليات
 خلال استقباله مدير السجون.. أمير الجوف يؤكد على أهمية خدمة النزلاء بالإصلاحيات  
محليات
 السجن وغرامة.. عقوبة كبيرة تنتظر مخالفي أحكام نظام الأرصاد الجوية
أبرز المواد
 ضبط 15 مخالفة لأنظمة العمل في الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 توقيع مُذكرة لتعزيز التعاون بين كلية التربية بجامعة الإمام و”قياس”
منطقة الرياض
 العراق.. القضاء على المستشار العسكري لـ”داعش” بمحافظة نينوى
دولي
 لماذا تكون درجة الحرارة ظهرًا في عرعر أبرد من الفجر بجازان؟.. المسند يوضح
أجواء المناطق
 مُسربة أسرار فيسبوك تظهر من جديد بمعلومات تحذيرية من مخاطر “ميتافيرس”
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده
أبرز المواد
 “السديس” يوجه بمتابعة إتمام مشاريع المسجد الحرام وجدولتها زمنيًا
محليات
استشاري يوضح طرق الوقاية من حساسية أقمشة الوسائد

استشاري يوضح طرق الوقاية من حساسية أقمشة الوسائد

أبرز المواد
في هبوط قياسي لثروته.. أغنى رجل بالعالم يفقد أكثر من 50 مليار دولار خلال يومين

في هبوط قياسي لثروته.. أغنى رجل بالعالم يفقد أكثر من 50 مليار دولار خلال يومين

أبرز المواد
إزالة 55 ألف متر مربع من مخلفات البناء والكتابات المشوهة بالحدود الشمالية

إزالة 55 ألف متر مربع من مخلفات البناء والكتابات المشوهة بالحدود الشمالية

محليات
خلال استقباله مدير السجون.. أمير الجوف يؤكد على أهمية خدمة النزلاء بالإصلاحيات  

خلال استقباله مدير السجون.. أمير الجوف يؤكد على أهمية خدمة النزلاء بالإصلاحيات  

محليات

استشاري يوضح طرق الوقاية من حساسية أقمشة الوسائد

استشاري يوضح طرق الوقاية من حساسية أقمشة الوسائد
حساسية أقمشة الوسائد
http://almnatiq.net/?p=1064160
محررو المناطق:

نصح استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، الدكتور عبدالإله القحطاني، بتغيير الأقمشة السريرية بشكل أسبوعي، مع استخدام الملطفات في تنظيف تلك الأقمشة.

 

ونوه القحطاني إلى أهمية تهوية الغرفة وعدم رفع الرطوبة ودرجة الحرارة داخلها، بالإضافة إلى استخدام الأقمشة الطبيعية؛ للوقاية من حساسية أقمشة الوسائد.

 

وأشار إلى أن النوم على الوسادة بالشعر المبلل أو تزييت الشعر يزيد من رطوبة المكان ويضر بالبشرة والشعر، ويجعل المكان بيئة مناسبة للبكتيريا والفطريات.

 

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*