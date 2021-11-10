استشاري يوضح طرق الوقاية من حساسية أقمشة الوسائد

نصح استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، الدكتور عبدالإله القحطاني، بتغيير الأقمشة السريرية بشكل أسبوعي، مع استخدام الملطفات في تنظيف تلك الأقمشة.
ونوه القحطاني إلى أهمية تهوية الغرفة وعدم رفع الرطوبة ودرجة الحرارة داخلها، بالإضافة إلى استخدام الأقمشة الطبيعية؛ للوقاية من حساسية أقمشة الوسائد.
وأشار إلى أن النوم على الوسادة بالشعر المبلل أو تزييت الشعر يزيد من رطوبة المكان ويضر بالبشرة والشعر، ويجعل المكان بيئة مناسبة للبكتيريا والفطريات.
#صباح_السعودية | النوم على الوسادة بالشعر المبلل او تزييت الشعر هل يسبب حساسية للجلد.. يخبرنا عنه د.عبدالاله القحطاني. pic.twitter.com/kCGTbjaDVa
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 10, 2021
#صباح_السعودية | طرق الوقاية من حساسية اقمشة الوسائد.. مع د.عبدالاله القحطاني. pic.twitter.com/ySu3j9clFT
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 10, 2021
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