استشاري يوضح طرق الوقاية من حساسية أقمشة الوسائد

محررو المناطق:

نصح استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، الدكتور عبدالإله القحطاني، بتغيير الأقمشة السريرية بشكل أسبوعي، مع استخدام الملطفات في تنظيف تلك الأقمشة.

ونوه القحطاني إلى أهمية تهوية الغرفة وعدم رفع الرطوبة ودرجة الحرارة داخلها، بالإضافة إلى استخدام الأقمشة الطبيعية؛ للوقاية من حساسية أقمشة الوسائد.

وأشار إلى أن النوم على الوسادة بالشعر المبلل أو تزييت الشعر يزيد من رطوبة المكان ويضر بالبشرة والشعر، ويجعل المكان بيئة مناسبة للبكتيريا والفطريات.