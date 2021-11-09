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خلال استقباله مدير السجون.. أمير الجوف يؤكد على أهمية خدمة النزلاء بالإصلاحيات  

خلال استقباله مدير السجون.. أمير الجوف يؤكد على أهمية خدمة النزلاء بالإصلاحيات  

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السجن وغرامة.. عقوبة كبيرة تنتظر مخالفي أحكام نظام الأرصاد الجوية

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منطقة الرياض

خلال استقباله مدير السجون.. أمير الجوف يؤكد على أهمية خدمة النزلاء بالإصلاحيات  

خلال استقباله مدير السجون.. أمير الجوف يؤكد على أهمية خدمة النزلاء بالإصلاحيات  
http://almnatiq.net/?p=1064162
المناطق ـ الجوف:

استقبل فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم الأربعاء، العقيد محمد بن عبدالله أبو حيمد بمناسبة تعيينه مديراً لسجون منطقة الجوف.

وقدم  أمير منطقة الجوف، التهنئة للعقيد أبو حيمد بهذه الثقة، مؤكداً أهمية خدمة النزلاء داخل الإصلاحيات، وتنوع الأنشطة والبرامج التوعوية الأخرى التي تركز على تأهيل النزلاء وتهيئتهم ليكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعهم بعد إطلاق سراحهم وعودتهم للمجتمع, كما تمنى سموه للجميع التوفيق والسداد.

من جهته، ثمن العقيد أبو حيمد دعم ومتابعة أمير المنطقة لأعمال وجهود إدارة السجون بالمنطقة، سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن فيه.

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