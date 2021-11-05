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“سعود الطبية” تنصح بالحفاظ على بكتيريا أمعاء صحية.. وتوضح أهميتها

“سعود الطبية” تنصح بالحفاظ على بكتيريا أمعاء صحية.. وتوضح أهميتها

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“سعود الطبية” تنصح بالحفاظ على بكتيريا أمعاء صحية.. وتوضح أهميتها

“سعود الطبية” تنصح بالحفاظ على بكتيريا أمعاء صحية.. وتوضح أهميتها
مدينة الملك سعود الطبية
http://almnatiq.net/?p=1064176
محررو المناطق:

أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الجهاز الهضمي، أن البكتيريا كائنات حية دقيقة وحيدة الخلية تتحرك وتتكاثر وتتأقلم وفق الوسط المحيط بها.

 

ولفتت إلى أن بعض أنواع البكتيريا نافع مفيد للإنسان وبعضها ضار مسبب للأمراض.

 

وقال الاستشاري أمين جدو، إن البكتيريا من مكونات الجسم البشري وتلعب فيه دورا بالغ الأهمية وتعيش أعداد كبيرة منها في الأمعاء وتكون داخلها طبقة داعمة يطلق عليها “فلورا الأمعاء”.

 

ونوه إلى أن البكتيريا الموجودة في الجسم تنقسم إلى نوعين نافع وضار، حيث يتركز النوع الأول في الأمعاء ولدى الأطفال ويقل عددها بتقدم الإنسان في العمر وتساعد البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء في عملية هضم الدهون والألياف وتكوين فيتامين ومنع تحول النيترات إلى سموم والحفاظ على مستوى متوازن للحموضة في القنوات الهضمية ليتم الهضم بشكل جيد وإزالة السموم من الكبد.

 

وأشار إلى أن العوامل التي تؤثر في بكتيريا الأمعاء لدى الشخص هي العمر والحمية والبيئة والجينات، وأيضًا تعاطي بعض أنواع الأدوية وخاصة المضادات الحيوية.

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