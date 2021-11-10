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البدء في تخفيض منسوب المياه السطحية لأحياء الريان والكوثر

البدء في تخفيض منسوب المياه السطحية لأحياء الريان والكوثر

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البدء في تخفيض منسوب المياه السطحية لأحياء الريان والكوثر

البدء في تخفيض منسوب المياه السطحية لأحياء الريان والكوثر
معالي أمين محافظة جدة
http://almnatiq.net/?p=1064178
المناطق ـ مكة المكرمة:

وقع أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، على عقد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية المرحلة الـ 4، والتي تخدم أحياء (الريان – الكوثر).

 

ويجرى تنفيذ المشروع بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 370.129 مليون ريال، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

 

وسيسهم مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية لأحياء شرق جدة في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى السلامة للسكان والممتلكات في المناطق المستهدفة.

 

وتعمل أمانة جدة حاليا على تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار، بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بـ 765 مليون و 451 ألف ريال.

 

وأكملت الأمانة خلال الفترة الماضية تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية بلغت 365,404,600 مليون ريال.

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