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ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 193,16 ريال

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 193,16 ريال

أبرز المواد
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البدء في تخفيض منسوب المياه السطحية لأحياء الريان والكوثر

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ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 193,16 ريال

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 193,16 ريال
ارتفاع أسعار الذهب
http://almnatiq.net/?p=1064184
محررو المناطق:

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 في المملكة، ارتفاعًا ملحوظًا في بداية التعاملات الصباحية، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 220,76  ريال (58,87 دولار)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في الأسواق نحو 193,16 ريال (51.51 دولار).

 

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 165,57 ريال (44,15 دولار)، بينما بلغ جرام الذهب عيار 14 نحو 128,77 ريال (34,34 دولار).

 

وارتفع سعر أوقية “أونصة” الذهب إلى 6870 ريالا (1832 دولارا)، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 1545,29 ريال (412,08 دولار).

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