إصابة 5 أشخاص في حادث سير مروع بـ”أنفاق الروضة” بمكة المكرمة

المناطق ـ مكة المكرمة:

أصيب 5 أشخاص في حادث سير مروع، إثر انقلاب مركبة عند مخرج أنفاق الروضة التابعة لمنطقة مكة المكرّمة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الملك فيصل بالششة.لتلاقيهم العلاج.

كانت قد تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة، بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في مخرج أنفاق الروضة بمكة المكرّمة، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية.



وعلى الفور تم الدفع بفرق إلى موقع الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص، بينهم إصابتان متوسطتا الخطورة و3 إصابات بسيطة، تمّ تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين بمستشفى الملك فيصل بالششة.