إطلاق حملة للتبرع بالدم في كلية الهندسة بوادي الدواسر

المناطق- الرياض:

نظمت كلية الهندسة في محافظة وادي الدواسر، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مستشفى المحافظة العام، حملة للتبرع بالدم في إطار حرص الكلية لتعزيز روح المسؤولية الاجتماعية والمبادرات الإنسانية لدى أفراد المجتمع.

وتهدف تلك الحملة إلى التعريف بأهمية التبرع بالدم وفوائده، ونشر ثقافة البذل والعطاء.

وأكد عميد الكلية الدكتور محمد بن مسعود آل حيدر، أن تنظيم الكلية لتلك الحملة وتفاعل منسوبي الكلية على المشاركة فيها يأتي إدراكًا من الجميع بأهمية تعزيز أواصر الترابط بين أفراد المجتمع الواحد من خلال المساهمة في تخفيف معاناة المرضى المحتاجين للدم.