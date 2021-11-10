“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات بمكة المكرمة

المناطق ـ مكة المكرمة:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة في منطقة مكة المكرمة، تؤثر على نشاط الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

وأشار “الوطني للأرصاد”، إلى أن هذه الحالة تشمل محافظات الخرمه، والمويه، وتربة، ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.