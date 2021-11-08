تدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه الجنوب

محررو المناطق:

أعلنت التحالف العربي اليوم الأربعاء، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية 3 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه الجنوب.

وشدد التحالف العربي، على استمرار جهوده في إحباط محاولات ميليشيا الحوثي العشوائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

ولفت إلى أن يواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد قدرات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤخرًا قد أعلن تنفيذ 30 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا في “صرواح” والجوف خلال 24 ساعة.

وأكد التحالف أن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 110 عناصر وتدمير 22 آلية عسكرية وموقع تخزين أسلحة.