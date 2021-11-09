الواجهة البحرية بعسير تبدأ باستقبال زوارها بجلسات عائلية مُجهزة

المناطق ـ عسير:

بدأت الواجهة البحرية بساحل منطقة عسير على البحر الأحمر، باستقبال زوارها، حيث أنهت بلدية الساحل جميع التجهيزات لاستقبال الزوار مؤخرًا.

وقال رئيس بلدية الساحل ناصر الشهراني، إنه تم تهيئة عدد ۸۸ جلسة شاطئية، وإعادة دهان الجلسات بالكامل وصيانة مرافق الواجهة البحرية وتهيئة الممشى البحري على امتداد الواجهة.

وأشار الشهراني إلى أن الواجهة البحرية تحتوي على جلسات واستراحات قصيرة تحيط بها الأزهار من كل جانب.

ونوه إلى أنه جرى تجهيز المسجد الرئيسي وصيانة دورات المياه الخاصة به، وقص وتهذيب المسطحات الخضراء بإجمالي 85 ألف متر مربع، وتقليم عدد 520 نخلة.

وجرى تخصيص 110 فرق من القوى البشرية تعمل على مدار الساعة، لتنظيف وصيانة وتعقيم الواجهة.