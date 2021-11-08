بعد تغيبه لمدة يومين.. مواطن يكشف تفاصيل عثوره على المعاوي “مفقود بيشة”

محررو المناطق:

روى أحد المواطنين تفاصيل عثوره صباح اليوم الأربعاء على مفقود بيشة عبدالله محمد المعاوي، الذي يبلغ من العمر 75 عاما، بشرق مركز الجنينية شمالي بيشة، بعد تغيبه عن ذويه منذ يومين.

وقال المواطن محمد عامر آل شبنان المعاوي، إنه تم العثور على “قريبه” وهو بصحة جيدة.

وأضاف “المعاوي” أنه شاهده صباح اليوم ملاك الإبل من المواطنين متعطلاً بسيارته بالقرب من خشيم الذيب شرق مركز الجنينة، لافتًا إلى أنه كان تائهاً بعد أن نزل من مركبته.