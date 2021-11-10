نصف مليون ريال غرامة وإحالة للنيابة العامة.. الغذاء والدواء تكشف تفاصيل الإطاحة بمنشأة تجارية

محررو المناطق:

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، غرامة مالية بقيمة نصف مليون ريال على منشأة تجارية لمخالفتها نظام الغذاء ولائحتها التنفيذية.

وأحالت الهيئة، المنشأة إلى النيابة العامة للاشتباه بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال، ولوزارة التجارة للاشتباه بمخالفة نظام التستر التجاري، كما تم إحالة العمالة المخالفة إلى وزارة الداخلية.

وأوضحت “الغذاء والدواء”، أنها ضبطت منشأة بعد رصد منتجات يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي بادعاءات طبية مضللة للمستهلكين، وتم الوقوف على موقع سكني بالرياض تم استغلاله للقيام بتعبئة وتخزين منتجات عسل بكميات كبيرة.

وجرى ضبط المنشأة بعد أخذ الإذن من النيابة العامة وبالتنسيق مع الضبط الإداري وبمشاركة وزارة الداخلية، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.