احدث الأخبار

نصف مليون ريال غرامة وإحالة للنيابة العامة.. الغذاء والدواء تكشف تفاصيل الإطاحة بمنشأة تجارية
أبرز المواد
 بعد تغيبه لمدة يومين.. مواطن يكشف تفاصيل عثوره على المعاوي “مفقود بيشة”
أبرز المواد
 الواجهة البحرية بعسير تبدأ باستقبال زوارها بجلسات عائلية مُجهزة
منطقة عسير
 “الغذاء والدواء” تفوز بجائزة منصة لينكدإن لأفضل بيئة تعلّم
محليات
 البنتاغون: إيران متورطة في محاولة اغتيال الكاظمي
أبرز المواد
 أمطار رعدية ممطرة ورياح نشطة على منطقة الباحة  
محليات
 تدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه الجنوب
أبرز المواد
 إطلاق حملة للتبرع بالدم في كلية الهندسة بوادي الدواسر
منطقة الرياض
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات بمكة المكرمة
محليات
 إصابة 5 أشخاص في حادث سير مروع بـ”أنفاق الروضة” بمكة المكرمة
محليات
 هل يمكن لغير السعوديين الحصول على رخصة قيادة عامة؟.. “المرور” يُجيب
محليات
 قتل زوجته وأحرق أجزاء من جسدها.. تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بالقنفذة
أبرز المواد
نصف مليون ريال غرامة وإحالة للنيابة العامة.. الغذاء والدواء تكشف تفاصيل الإطاحة بمنشأة تجارية

نصف مليون ريال غرامة وإحالة للنيابة العامة.. الغذاء والدواء تكشف تفاصيل الإطاحة بمنشأة تجارية

أبرز المواد
بعد تغيبه لمدة يومين.. مواطن يكشف تفاصيل عثوره على المعاوي “مفقود بيشة”

بعد تغيبه لمدة يومين.. مواطن يكشف تفاصيل عثوره على المعاوي “مفقود بيشة”

أبرز المواد
الواجهة البحرية بعسير تبدأ باستقبال زوارها بجلسات عائلية مُجهزة

الواجهة البحرية بعسير تبدأ باستقبال زوارها بجلسات عائلية مُجهزة

منطقة عسير
“الغذاء والدواء” تفوز بجائزة منصة لينكدإن لأفضل بيئة تعلّم

“الغذاء والدواء” تفوز بجائزة منصة لينكدإن لأفضل بيئة تعلّم

محليات

نصف مليون ريال غرامة وإحالة للنيابة العامة.. الغذاء والدواء تكشف تفاصيل الإطاحة بمنشأة تجارية

نصف مليون ريال غرامة وإحالة للنيابة العامة.. الغذاء والدواء تكشف تفاصيل الإطاحة بمنشأة تجارية
http://almnatiq.net/?p=1064247
محررو المناطق:

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، غرامة مالية بقيمة نصف مليون ريال على منشأة تجارية لمخالفتها نظام الغذاء ولائحتها التنفيذية.

 

وأحالت الهيئة، المنشأة إلى النيابة العامة للاشتباه بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال، ولوزارة التجارة للاشتباه بمخالفة نظام التستر التجاري، كما تم إحالة العمالة المخالفة إلى وزارة الداخلية.

 

وأوضحت “الغذاء والدواء”، أنها ضبطت منشأة بعد رصد منتجات يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي بادعاءات طبية مضللة للمستهلكين، وتم الوقوف على موقع سكني بالرياض تم استغلاله للقيام بتعبئة وتخزين منتجات عسل بكميات كبيرة.

 

وجرى ضبط المنشأة بعد أخذ الإذن من النيابة العامة وبالتنسيق مع الضبط الإداري وبمشاركة وزارة الداخلية، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

روابط ذات صلة

السجن وغرامة.. عقوبة كبيرة تنتظر مخالفي أحكام نظام الأرصاد الجوية

السجن وغرامة.. عقوبة كبيرة تنتظر مخالفي أحكام نظام الأرصاد الجوية
“الغذاء والدواء” تكشف عن إجراءات التأكد من سلامة اللقاحات قبل وبعد تسجيلها

“الغذاء والدواء” تكشف عن إجراءات التأكد من سلامة اللقاحات قبل وبعد تسجيلها
بعد ترويعه الآمنين.. قرار عاجل من النيابة العامة بحق مطلق النار في نجران

بعد ترويعه الآمنين.. قرار عاجل من النيابة العامة بحق مطلق النار في نجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*