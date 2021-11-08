اكتشاف أول بؤرة لإنفلونزا الطيور بموسم شتاء 2021 في اليابان

المناطق ـ وكالات:

رصدت وزارة الزراعة اليابانية، الأربعاء، أول حالة انفلونزا طيور شديدة العدوى” بمدينة يوكوتي بمقاطعة أكيتا شمال شرق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها أنه تم اكتشاف أول بؤرة لإنفلونزا الطيور في موسم شتاء 2021، مضيفة أنه يجري التخلص من نحو 143 ألف دجاجة في المزرعة الواقعة بمدينة يوكوتي بمقاطعة أكيتا.

وأوضحت من خلال البيان التي أصدرته اليوم، أنه تم حظر الدخول إلى مناطق تصل إلى عشرة كيلومترات من الموقع.

وتابعت الوزارة: “في ظل الوضع الراهن في اليابان لا نعتقد أن هناك أي احتمال انتقال إنفلونزا الطيور إلى البشر من خلال تناول لحوم أو بيض الدجاج”.