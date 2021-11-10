ضبط 75 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

المناطق ـ الشرقية:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، 1285 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

ونتج عن تلك الجولات، ضبط 75 مخالفة وإغلاق منشأة واحدة مخالفة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة، إنها استقبلت 4 بلاغات عبر مركز البلاغات 940، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية، وتطبيق “توكلنا”.

وأكدت الأمانة، استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات.