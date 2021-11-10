إغلاق 46 منشأة مخالفة خلال نحو 20 ألف جولة رقابية بجدة

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http://almnatiq.net/?p=1064257
المناطق ـ مكة المكرمة:

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال الأيام الماضية، 19.323 جولة رقابية مع الجهات المعنية؛ وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 46 منشأة مخالفة.

 

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، محمد بن عبيد البقمي، بأن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19بلدية فرعية و15 بلدية محافظة.

 

ورصدت الفرق الميدانية خلال تلك الجولات 57 مخالفة، تنوعت بين عدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو في الإلتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

 

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

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