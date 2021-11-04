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تهيئة 21 موقعًا لزراعته وتشجيره في مختلف أحياء الخبر

تهيئة 21 موقعًا لزراعته وتشجيره في مختلف أحياء الخبر

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تهيئة 21 موقعًا لزراعته وتشجيره في مختلف أحياء الخبر

تهيئة 21 موقعًا لزراعته وتشجيره في مختلف أحياء الخبر
http://almnatiq.net/?p=1064280
المناطق- المنطقة الشرقية:

كشف رئيس بلدية محافظة الخبر، المهندس مشعل بن الحميدي الحربي، عن بدء العمل بتهيئة 21 شارع في مختلف أحياء الخبر من خلال تجهيز الأحواض استعداد لزراعتها وتشجيرها خلال الأسبوعين القادمين ضمن مبادرة ” الخبر خضراء ” والتي تسعى من خلالها البلدية الى مضاعفة عدد الأشجار في الخبر بزراعة ما يزيد عن 5000 شجرة لتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يعكس جمال الخبر من خلال زراعة الأشجار لتضفي مظهراً جمالياً من خلال التركيز على العناصر البصرية والجمالية، مشيراً إلى الجهود الكبيرة المبذولة في مجال تخضير وتجميل المدينة، حيث تسعى البلدية إلى التوسع في مجال تخضير وبستنة وتشجير طرق وساحات وميادين الخبر وتقاطعاتها.

وأكد المهندس مشعل الحربي، أن مبادرة التشجير تشكل أحد الأهداف الرئيسية للبلدية والعمل بالتوازي مع النمو السكاني والانتشار العمراني على نشر المساحات الخضراء والمحافظة عليها وفقاً لأفضل المعايير تحقيقاً للأهداف التجميلية والبيئية، منوها بأهمية تحسين ظروف البيئة والصورة البصرية بكافة الأحياء السكنية بما تحتويه من أشجار وشجيرات ومسطحات خضراء وزهور كونها تؤدي دوراً بيئياً وصحياً وجماليا، ومساهمتها في جعل الخبر من أهم المدن الجاذبة للسياحة والاستثمار.

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