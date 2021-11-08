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مبادرة جديدة من “الشورى” لدعم المواطنين في استبدال السيارات المستهلكة للوقود

مبادرة جديدة من “الشورى” لدعم المواطنين في استبدال السيارات المستهلكة للوقود

أبرز المواد
وقف إصدار جميع التأشيرات للمواطنين اللبنانيين في الكويت

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مبادرة جديدة من “الشورى” لدعم المواطنين في استبدال السيارات المستهلكة للوقود

مبادرة جديدة من “الشورى” لدعم المواطنين في استبدال السيارات المستهلكة للوقود
مجلس الشورى
http://almnatiq.net/?p=1064283
محررو المناطق:

قدم عضو الشورى بندر عسيري، توصية جديدة بإطلاق مبادرة لدعم قدرة المواطنين على استبدال السيارات ذات الاستهلاك المرتفع للوقود بسيارات ذات استهلاك منخفض.

 

وطالبت التوصية، بتمكين المركز السعودي لكفاءة الطاقة ودعمه لتوجيه الجهات الحكومية لاستكمال متطلبات الأوامر السامية المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والوقود وتوفير البيانات اللازمة، وإدراج جهود الجهات الحكومية في رفع كفاءة استهلاك الطاقة ضمن متطلبات إعداد التقارير السنوية.

 

ودعا الشورى المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى إعداد خطة زمنية لكلِ مبادرة في قطاعات الطاقة المستهدفة، مدعمةً بمؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، والتنسيق مع وزارة التعليم للإسراع في تضمين المناهج الدراسية ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة لتكون ثقافة ومنهاج حياة.

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