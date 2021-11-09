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الوقوف على مستجدات مشروع إسكان بدر بالمدينة

الوقوف على مستجدات مشروع إسكان بدر بالمدينة

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الوقوف على مستجدات مشروع إسكان بدر بالمدينة

الوقوف على مستجدات مشروع إسكان بدر بالمدينة
محافظ بدر خالد الضويان
http://almnatiq.net/?p=1064349
المناطق ـ المدينة المنورة:

التقى محافظ بدر خالد الضويان اليوم الأربعاء، مدير عام فرع شؤون الإسكان بمنطقة المدينة المنورة أحمد بن بكر زيدان، وفريق عمل الإسكان.

 

وبحث اللقاء مستجدات مشروع إسكان بدر الذي يشمل 940 قطعة أرض سكنية بمساحة 1,479,039 مترًا مربعًا، والمكون من 4 حدائق وملاعب أطفال وجامعين وعدد من المدارس والمحال التجارية، ووصول نسبة إنجاز المشروع إلى 82٪؜, ومتوقع الانتهاء منه خلال السنتين القادمتين.

 

وشهد اللقاء توُقِّع الاتفاقية الإطارية مع جمعية بناء بمحافظة بدر، لتفعيل برامج الإسكان التنموي، التي تهدف إلى توفير خيارات الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الجمعية.

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