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جامعة حفر الباطن توقع عدداً من الاتفاقيات للتطوير والإثراء المعرفي

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جامعة حفر الباطن توقع عدداً من الاتفاقيات للتطوير والإثراء المعرفي

جامعة حفر الباطن توقع عدداً من الاتفاقيات للتطوير والإثراء المعرفي
جامعة حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=1064351
المناطق ـ الشرقية:

وقعت جامعة حفر الباطن، عددًا من الاتفاقيات والشراكات مع معاهد تدريبية مختصة ذات جودة وكفاءة عالية، بهدف التنوع والإثراء المعرفي والاستفادة من الجهات ذات الخبرة والجودة في التطوير.

 

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور صالح آل صقر أن الاتفاقيات تضمنت توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد الإدارة العامة في المجال التدريبي والاستشاري، لتقديم (18) برنامجًا تدريبيًا مختصًا لـ( 550) متدربًا من منسوبي ومنسوبات الجامعة.

 

وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الملك عبدالعزيز لتقديم برامج نوعية اختصاصية قُدِّمت من خلالها برامج تدريبية لعمداء الكليات والعمادات المساندة، ووكلاء الكليات والعمادات ورؤساء الأقسام بالجامعة، كما وقعت اتفاقية تدريب مع جامعة المجمعة، لتدريب 500 موظف وموظفة في الجامعة موزعة على (18) برنامجًا تدريبيًا.

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