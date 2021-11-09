صحة حفر الباطن تنظم حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها”

المناطق- المنطقة الشرقية:

نظمت صحة حفر الباطن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في منشآتها الصحية وعدد من الجهات الحكومية تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها” وتستهدف الحملة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا من الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن الذين يعانون من الأمراض المزمنة والعاملين في المجال الصحي.

وتواصل الفرق الصحية بتقديم الإرشادات التوعوية بأهمية التحصين ضد الإنفلونزا الموسمية وذلك من خلال أخذ اللقاح ، إضافة إلى تجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيداً، وتجنب لمس العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس والسعال، والحرص على نظافة المكان.



فيما وفرت صحة حفر الباطن اللقاحات في جميع المراكز الصحية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة